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Meldpunt voor klachten over colportage energiebedrijven

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Wie klachten heeft over de manier waarop energiebedrijven hun producten aan de deur verkopen, kan terecht bij het Digitale Meldpunt van Consuwijzer.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:19 februari 2010

De NMa en Consumentenautoriteit zijn initiatiefnemers van het meldpunt, omdat zij het onacceptabel vinden dat onjuiste verkoopmethodes van energiebedrijven aan de deur aan de orde van de dag zijn. Consumenten kunnen bij het meldpunt terecht als de verkopers van energieleveranciers onjuiste informatie hebben verstrekt, gelogen hebben over bijvoorbeeld tarieven, informatie hebben verzwegen of zich agressief en opdringerig gedragen. Het is energiebedrijven wettelijk verboden zich misleidend op te stellen in het contact met klanten of potentiële klanten. Consuwijzer wil de klachten verzamelen, zodat de NMa boetes kunnen opleggen aan energiebedrijven die zich niet aan de regels houden.

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