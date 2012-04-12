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Modelcontract energie

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Vorige week is het 'modelcontract energie' geïntroduceerd. Dit is een standaardcontract dat alle energieleveranciers moeten aanbieden.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:12 april 2012

Het is een contract voor elektriciteit en/of gas voor onbepaalde tijd. En met variabele tarieven die maximaal twee keer per jaar kunnen wijzigen. Het contract is bij alle leveranciers hetzelfde. Het enige dat verschilt zijn de leveringstarieven voor elektriciteit en/of gas. De gedachte daarbij is dat de tarieven voor consumenten gemakkelijker te vergelijken zijn. Maar op het moment dat je een contract toegestuurd krijgt, ben je eigenlijk al een stap verder. Je hebt dan al een keuze gemaakt voor een leverancier. Je kunt overigens nog wel binnen 10 kalenderdagen het contract ontbinden.

Bepaalde tijd

Het modelcontract geldt alleen voor contracten voor onbepaalde tijd en niet voor contracten voor bepaalde tijd (1,2,3 of 5 jaar). De Consumentenbond zou ook graag een modelcontract zien voor contracten voor bepaalde tijd, omdat deze bijna even vaak worden afgesloten als die voor onbepaalde tijd.

Bron: NMA

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