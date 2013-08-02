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Nieuwe energievoorwaarden van kracht

Nieuws
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Vanaf 1 augustus 2013 zijn de nieuwe algemene voorwaarden in de energiesector van toepassing. De Consumentenbond en brancheverenigingen Energie-Nederland en Netbeheer Nederland hebben deze tweezijdige voorwaarden gezamenlijk opgesteld. De voorwaarden gelden voor alle bij de branchevereniging aangesloten energieleveranciers, netbeheerders en hun klanten.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:2 augustus 2013

In de nieuwe voorwaarden staat een aantal verbeteringen voor consumenten. Zo is de bedenktermijn, waarbinnen consumenten nog van de overeenkomst af kunnen zien, verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Consumenten die hun energierekening niet op tijd kunnen betalen, hebben recht op een kosteloze betalingsherinnering en een nieuwe betaaltermijn van minimaal 14 dagen. De maximale hoogte van het bedrag waarvoor de energieleverancier of de netbeheerder aansprakelijk is bij fouten van hun kant, is flink verhoogd. Consumenten die een geschil hebben met hun energieleverancier of netbeheerder kunnen, net als voorheen, terecht bij de Geschillencommissie Energie.

Gecombineerde rekening

De nieuwe algemene voorwaarden vallen samen met de introductie van de verplichte gecombineerde energierekening. Consumenten krijgen vanaf 1 augustus 2013 nog maar één energierekening en hebben nog maar één contactpunt voor hun meterstanden: de energieleverancier. Op de gecombineerde rekening staan de verbruikskosten, maar ook de kosten voor het gebruik van het energienet.

Lees meer:
Dossier energieleveranciers

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