Update maart 2018

Volgens Nuon geldt Blijven Loont inmiddels ook voor contracten met vaste tarieven voor bepaalde tijd. Ook hoef je er geen nieuw contract meer voor af te sluiten. Lees de meest recente voorwaarden.

Nuon Blijven Loont: review

Om met de hamvraag te beginnen: het levert jaarlijks een paar tientjes korting op. Dat is ten opzichte van Nuons eigen tarieven. Maar dan zit je vast aan Nuon, terwijl een andere leverancier misschien goedkoper is. Om aanspraak te maken op de korting moet je namelijk een heel jaar uitzitten.

Conclusie

Om te berekenen of het echt loont om bij Nuon te blijven, moet je aan het rekenen slaan. Wat ben je met jouw energieverbruik kwijt bij Nuon Blijven Loont, en wat zou je kwijt zijn bij een andere leverancier? De kans is groot dat het lonender is om jaarlijks over te stappen. De €200 die je hiermee bespaart is veel meer dan de paar tientjes korting van Nuon.

Korting op een klein deel van de kosten

De korting geldt alleen voor stroom, niet voor gas. Ook al zegt Nuon dat Blijven Loont bestaat uit Blijven Loont Stroom en Blijven Loont Gas. Wat Nuon hiermee bedoelt is dat je zowel stroom als gas moet afnemen om de korting te krijgen.

De korting geldt verder alleen voor het leveringstarief van stroom. Het leveringstarief is de prijs per verbruikte kWh. Naast het leveringstarief betaal je elke maand ook een vast bedrag voor stroom.

Tientjeswerk

Wij berekenden hoeveel korting je krijgt ten opzichte van de variabele tarieven van Nuon van eind oktober. Uitgaande van een gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3.500 kWh, krijgt een bestaande klant in het eerste jaar €25 korting, oplopend tot €63 vanaf het vierde jaar (als de tarieven gelijk zouden blijven). Een nieuwe klant krijgt in het eerste jaar slechts €13 korting, oplopend tot €63 vanaf het vijfde jaar.

Voor iemand die veel energie gebruikt zijn de kortingen hoger.

Vergelijken Loont

Om te bepalen of Nuon Blijven Loont voor jou ook werkelijk loont, moet je de prijzen die je voor dit contract zou gaan betalen voor stroom en gas bijelkaar optellen. Zowel het leveringstarief als het vastrecht. En dat vergelijken met andere leveranciers.

Uit onze Energievergelijker blijkt dat veel andere leveranciers goedkopere contracten hebben dan Nuon Blijven Loont.

Nuon Blijven Loont wordt rendabeler als je langer blijft. Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken. We weten dus niet hoe de energieprijzen zich zullen ontwikkelen.

Het verstandigst is het daarom om hooguit een jaar vooruit te kijken. Wat is goedkoper: een jaar Nuon Blijven Loont met korting op de variabele tarieven van Nuon, of een andere leverancier? Kies je voor Nuon Blijven Loont, dan doe je er verstandig aan om na een jaar opnieuw te bekijken hoe de prijzen zich verhouden tot die van andere leveranciers.

Wat is Nuon Blijven Loont?

Nuon Blijven Loont is korting voor klanten die blijven. Je moet hiervoor een nieuw contract afsluiten. Dat contract is voor onbepaalde tijd, met variabele prijzen. Variabele prijzen betekent dat de prijzen elk half jaar kunnen veranderen.

Waarop korting, en hoeveel?

De korting geldt alleen voor het leveringstarief van stroom. Dus niet voor het vaste deel van de kosten en voor de netbeheerskosten en belastingen.

De korting geldt ook niet voor gas.

Bestaande klanten krijgen in het eerste jaar 10% korting en daarna elk jaar 5% korting erbij. Dat gaat zo door totdat je aan de 25% korting zit. Vanaf dan krijg je elk jaar 25% korting. Maar je moet dus minstens 4 jaar klant blijven om de 25% korting te krijgen.

Mensen die nog geen klant zijn, krijgen het eerste jaar 5% korting en daarna elk jaar 5% korting. Zij krijgen dus pas na 5 jaar 25% korting (en daarna elk jaar).

Voorwaarden

Ook al geldt de korting niet voor gas, je moet wel elektriciteit en gas afnemen.

Het contract is op elk moment op te zeggen, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Maar om de korting te incasseren moet je wel een jaar volmaken.

De korting wordt verrekend op de jaarrekening.

Nuon beschouwt Blijven Loont als een nieuw contract. Dat betekent dat de bestaande klanten over moeten stappen naar een nieuw contract.

Je kunt niet overstappen naar Blijven Loont als je een contract voor bepaalde tijd en/of met vaste prijzen hebt.

