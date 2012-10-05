Erik Snitselaar Expert energieGepubliceerd op:5 oktober 2012
De coach zet een aantal stappen overzichtelijk op een rij:
De coach is niet interactief. Je moet zelf de mogelijke besparing berekenen en de overstap regelen bij het nieuwe energiebedrijf of een vergelijkingssite.
Via de Energievergelijker van de Consumentenbond kun je gemakkelijk berekenen wat in jouw situatie de voordeligste aanbieder is. Vervolgens is het overstappen via onze vergelijker zo geregeld.
De Overstapcoach is te vinden op www.consuwijzer.nl
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