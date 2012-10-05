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Overstapcoach

Nieuws
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Sinds kort heeft de overheidssite Consuwijzer een Overstapcoach energie. Consumenten kunnen jaarlijks tot wel bijna €500 besparen door over te stappen. Consuwijzer wil hierbij helpen.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:5 oktober 2012

De coach zet een aantal stappen overzichtelijk op een rij:

  1. Hoe zit de energierekening in elkaar en hoeveel betaal je nu?
  2. Hoeveel kun je besparen?
  3. Wanneer kun je overstappen zonder een boete te moeten betalen?
  4. Stap over via een energiebedrijf of een prijsvergelijker.

De coach is niet interactief. Je moet zelf de mogelijke besparing berekenen en de overstap regelen bij het  nieuwe energiebedrijf of een vergelijkingssite.

Via de Energievergelijker van de Consumentenbond kun je gemakkelijk berekenen wat in jouw situatie de voordeligste aanbieder is. Vervolgens is het overstappen via onze vergelijker zo geregeld.

De Overstapcoach is te vinden op www.consuwijzer.nl

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