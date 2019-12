De coach zet een aantal stappen overzichtelijk op een rij:

Hoe zit de energierekening in elkaar en hoeveel betaal je nu? Hoeveel kun je besparen? Wanneer kun je overstappen zonder een boete te moeten betalen? Stap over via een energiebedrijf of een prijsvergelijker.

De coach is niet interactief. Je moet zelf de mogelijke besparing berekenen en de overstap regelen bij het nieuwe energiebedrijf of een vergelijkingssite.

Via de Energievergelijker van de Consumentenbond kun je gemakkelijk berekenen wat in jouw situatie de voordeligste aanbieder is. Vervolgens is het overstappen via onze vergelijker zo geregeld.

De Overstapcoach is te vinden op www.consuwijzer.nl