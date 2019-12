Stookkosten flink hoger door strenge winter

Bewoners van een appartement stookten gemiddeld in de koude maand voor zo’n €36 extra, bewoners van een tussenwoning €51 en eigenaren van een hoekhuis konden rekenen op €70 extra. Na 16 januari is het ook nog erg koud geweest, waardoor de stookkosten nog hoger kunnen oplopen. De berekening van Milieu Centraal gaat uit van de gasrekening in 2008 en de buitentemperaturen destijds.

Eindafrekening

De gestegen kosten zullen nu nog niet zichtbaar zijn op de energierekening, vanwege het maandelijks voorschotbedrag. Maar de eindafrekening valt aan het einde van het jaar in de bus en hierop zal wel te zien zijn of het energiegebruik hoger was.

Thermostaat

Om de kosten een beetje inde hand te houden raadt Milieu Centraal aan om ruimtes niet te verwarmen als je er niet hoeft te zijn, tenzij er kans is op bevriezing van bijvoorbeeld de leidingen. Daarnaast helpt het om rustig aan te doen met de thermostaat. Zet deze een uur voor het naar bed gaan of voordat je de deur uit gaat al 5 tot 7ºC lager. Mensen met een klokthermostaat kunnen hem zo inregelen dat er alleen warmte is wanneer dit echt nodig is.

