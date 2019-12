Uitspraak Reclame Code Commissie over Energiecollectief

Volgens de RCC wordt bij een gemiddelde consument de indruk gewekt dat hij zicht krijgt op wat hij persoonlijk kan besparen bij een overstap naar de winnende aanbieder van het Energiecollectief ten opzichte van zijn huidige leverancier.

Tariefgegevens

De Consumentenbond beschikt echter niet over alle noodzakelijke tariefsgegevens om te allen tijde een exacte besparing op individueel niveau te maken. Consumenten worden er bij de voordeelberekening dan ook op gewezen dat het altijd een schatting van het voordeel betreft en dat zij het aanbod op maat het beste kunnen vergelijken door het naast hun huidige energierekening te leggen, maar volgens de RCC wordt dat niet snel genoeg duidelijk gecommuniceerd.

Intransparante prijzen

Consumenten kunnen door het invoeren van persoonlijke gegevens zoals hun jaarverbruik en postcode een beeld krijgen van hoeveel ze mogelijk besparen wanneer ze deelnemen aan het Energiecollectief. Een postcode maakt bijvoorbeeld duidelijk in welke gasregio iemand woont, wat bepalend is voor de transportkosten. Ook worden er in Nederland verschillende netwerkkosten gerekend. De Consumentenbond kan echter geen rekening houden met gedifferentieerde leveringstarieven waarmee energieleveranciers steeds vaker werken. Door die gedifferentieerde tarieven betalen niet àlle consumenten in dezelfde regio dezelfde prijs voor hun energie.

Verlengingstarieven

De prijzen kunnen zelfs per huis in dezelfde straat verschillen. Hoe die gedifferentieerde tarieven tot stand komen en wat die zijn, is voor zowel consumenten als de Consumentenbond onduidelijk. De tarieven zijn namelijk niet altijd openbaar. De Consumentenbond hield bij het vergelijken van energieprijzen daarom de modelcontracten aan die op de websites van de energieleveranciers staan. Vanaf maart houdt de Consumentenbond de zogeheten verlengingstarieven voor bestaande klanten aan zoals die op de websites van de energieleveranciers te lezen zijn.

Het belang voor consumenten om hun weg te vinden in het woud van energieaanbiedingen blijft voor de Consumentenbond voorop staan.