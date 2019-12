Verwarring over groene stroom

Nieuws|De afgelopen weken was er veel media-aandacht voor groene stroom. Het nieuwe tv-programma Kassa Groen belichtte een onderzoek van de Consumentenbond en Greenpeace. Het NOS-journaal besteedde aandacht aan de 'échte groene stroom'-checker van de HIER Klimaatcampagne. Doordat HIER soms tot andere conclusies komt dan Greenpeace en de Consumentenbond, scheppen we graag helderheid in de misschien ontstane verwarring.

Vorig jaar sloegen de Consumentenbond en Greenpeace de handen ineen. We vergeleken 22 energiebedrijven op hun 'groenheid'. De consument kan zo kiezen voor energiebedrijven met de grootste milieubijdrage. De vergelijking is gebaseerd op een analyse van de stroomproductie van de energiebedrijven, hun inkoop van stroom en hun investeringen in nieuwe capaciteit om stroom op te wekken. Onlangs introduceerde HIER de 'échte groene stroom'-checker.

De vergelijking van de Consumentenbond en Greenpeace verschilt van HIER op twee belangrijke punten. Ten eerste kijken Greenpeace en de Consumentenbond naar de gehele portfolio van een bedrijf, terwijl HIER de groene stroomproducten van de bedrijven vergelijkt. RWE/Essent eindigt bij Greenpeace/Consumentenbond op de18de plaats. Het bedrijf investeert namelijk veel in kolencentrales (zoals die bij de Waddenzee) en blokkeert hiermee de overgang naar een schone energievoorziening. Bij de 'échte groene stroom'-checker van HIER worden twee groene stroomproducten van Essent aanbevolen.

Het tweede verschil tussen HIER en het onderzoek van Greenpeace en de Consumentenbond betreft biomassa. In Nederland wordt regelmatig biomassa (hout) bijgestookt in kolencentrales. Zo bevat het product Essent Groene Stroom, aanbevolen door HIER, 60% elektriciteit uit biomassa. Essent stookt veel hout bij in hun kolencentrales. Dat kan leiden tot aantasting van bossen, en deze methode is niet klimaatneutraal. In de vergelijking van de Consumentenbond en Greenpeace wordt dit type biomassa als minder duurzaam beoordeeld dan stroom uit windmolens en zonnepanelen.

Zowel de checker van HIER als de vergelijking van Greenpeace en de Consumentenbond tonen aan dat groen niet altijd echt groen is. Energiebedrijven moeten hun klanten hierover goed voorlichten. Ga naar onze Energievergelijker, waar je energieleveranciers ook op prijs en klanttevredenheid kunt vergelijken.