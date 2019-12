Oproep: meld 'verzonnen' predicaten energieleveranciers

Nieuws|'Volgens de Consumentenbond de goedkoopste!' Energieleveranciers gebruiken graag de naam van de Consumentenbond als ze reclame maken voor zichzelf. Of ze verzinnen zelf een predicaat dat lijkt op één van onze predicaten.

Voor de Consumentengids van september zijn we op zoek naar voorbeelden. Ben jij onlangs zo'n advertentie of reclamepraatje tegengekomen?

Reageer hieronder of laat het ons weten op social.media@consumentenbond.nl.