Voorschotbedrag energie vaak te hoog

47% van de ruim 4800 ondervraagden kreeg bij de laatste jaarafrekening geld terug, zo blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Bij 24% van de ondervraagden bleek het bedrag precies goed ingeschat, 26% moest alsnog bij te betalen. Gevraagd naar eerdere ervaringen krijgt 17% altijd geld terug bij de jaarlijkse eindafrekening.

Tegen het einde van het jaar maken veel energiebedrijven de jaarnota op en bepalen ze het nieuwe maandelijkse voorschotbedrag voor het volgende jaar. Door maandelijks een vast bedrag te betalen, spreiden consumenten de last van de dure wintermaanden. In die periode verstoken consumenten bijna driekwart van ze jaarlijks aan energie verbruiken. De Consumentenbond is daarom geen voorstander van het voorstel van de Europese Commissie om alleen het daadwerkelijke maandelijkse verbruik bij consumenten in rekening te brengen in plaats van een vast bedrag per maand.