Warmtewet per 1 januari 2014

Nieuws|Vanaf 1 januari is de positie van de gebruikers van stads- of blokverwarming verbeterd. Dat was nodig, want wie stads- of blokverwarming gebruikt voor warm water en om het huis te verwarmen heeft hiervoor geen keuze van leverancier.

Overstappen van warmteleverancier is dus niet mogelijk. Ter bescherming van de consumentenrechten is de Warmtewet in het leven geroepen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat hier toezicht op houden. Daarnaast zijn er herziene, tweezijdige Algemene Voorwaarden afgesproken door de Consumentenbond met brancheorganisatie Energie-Nederland.

Warmtewet

De nieuwe wet regelt onder meer het volgende:



Er gelden landelijke maximumtarieven voor warmte. Deze worden gebaseerd op de prijs die consumenten voor gas betalen;

Welke posten er op de jaarafrekening moeten staan;

Wanneer je recht hebt op compensatie bij een storing;

Wanneer de leverancier je af mag sluiten;

Je rechten en plichten bij het meten van je verbruik.

Algemene Voorwaarden

Ook de herziene Algemene Voorwaarden gaan per 1 januari 2014 in. Daarin is onder andere geregeld dat het maximaal uit te keren schadebedrag per huishouden omhooggaat van €1361 naar €3500.

Consumenten die een geschil hebben met hun warmteleverancier kunnen terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Energie. Vanaf 1 januari moeten alle warmteleveranciers bij een Geschillencommissie aangesloten zijn.

Meer informatie: Consuwijzer.nl