Kosten van netbeheerder voortaan verrekend via energieleverancier

Iedereen betaalt 2 soorten kosten voor energie: kosten voor de levering aan de leverancier en kosten voor netbeheer en transport aan de netbeheerder. De energieleverancier int voortaan het bedrag voor het netbeheer en transport bij de consument en geeft dit door aan de netbeheerder. De kosten staan op één rekening, waardoor het in het begin even wennen is. Maar per saldo verandert er niets: de kosten die je voorheen aan de netbeheerder betaalde, betaal je nu aan de leverancier. Bij sommige consumenten was dit al zo. Voor hen verandert er helemaal niets aan de rekening.

Na 1 augustus kun je nog een eindafrekening verwachten van de netbeheerder. Vanaf 1 augustus is de leverancier degene die de meterstanden opneemt, controleert en vaststelt.

Contract wél apart

Om het een beetje ingewikkeld te maken, is het contract voor netbeheer en transport wél met de netbeheerder. Als je dit nog niet hebt, zal de energieleverancier je dit toesturen namens de netbeheerder.

Voor alle vragen over de energierekening, meterstanden en netwerkkosten kun je bij de energieleverancier terecht. Bij storingen en zaken die met de aansluiting of meetinstallatie te maken hebben moet je bij de netbeheerder zijn.

