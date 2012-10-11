WinterVerzachter Essent

Als de temperatuur in De Bilt van december tot en met februari gemiddeld beneden de +2,7 graden Celsius ligt, keert de WinterVerzachter uit. De bedragen variëren en zijn afhankelijk van de temperatuur. Van €35 (bij gemiddelde temperaturen tussen 2,0 en 2,7 graden) tot €175 (bij gemiddelde temperaturen lager dan 0 graden Celsius).

Pas wanneer de temperatuur lager is dan 2,0 graden betaalt de Verzachter meer terug dan hij kost. Uit gegevens van het KNMI blijkt dat de temperatuur in de afgelopen veertien winters slechts één keer zo laag was. Een neergaande trend in de temperaturen is ook niet te zien.

Bij iets mildere winters, waarbij de gemiddelde temperatuur tussen +2,0 en +2,7 graden komt, keert de WinterVerzachter €35 uit. Bij een kostenplaatje van €48 maakt Essent €13 winst met dit 'aanbod'. In de afgelopen tien jaar kwam de temperatuur drie keer in deze range uit.

