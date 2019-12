WinterVerzachter Essent

Nieuws|'Essent verzacht extra stookkosten in de winter'. Helaas blijkt uit berekeningen van de Consumentenbond dat dit een te mooie voorstelling van zaken is. Bij een jaarcontract kun je de WinterVerzachter afsluiten. Hiervoor betaal je €4 per maand, dus in totaal €48 per jaar. Wij berekenden dat de kans klein is dat je dit geld terugverdient.