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WinterVerzachter Essent

Nieuws
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'Essent verzacht extra stookkosten in de winter'. Helaas blijkt uit berekeningen van de Consumentenbond dat dit een te mooie voorstelling van zaken is. Bij een jaarcontract kun je de WinterVerzachter afsluiten. Hiervoor betaal je €4 per maand, dus in totaal €48 per jaar. Wij berekenden dat de kans klein is dat je dit geld terugverdient.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:11 oktober 2012

Als de temperatuur in De Bilt van december tot en met februari gemiddeld beneden de +2,7 graden Celsius ligt, keert de WinterVerzachter uit. De bedragen variëren en zijn afhankelijk van de temperatuur. Van €35 (bij gemiddelde temperaturen tussen 2,0 en 2,7 graden) tot €175 (bij gemiddelde temperaturen lager dan 0 graden Celsius).

Pas wanneer de temperatuur lager is dan 2,0 graden betaalt de Verzachter meer terug dan hij kost. Uit gegevens van het KNMI blijkt dat de temperatuur in de afgelopen veertien winters slechts één keer zo laag was. Een neergaande trend in de temperaturen is ook niet te zien.

Bij iets mildere winters, waarbij de gemiddelde temperatuur tussen +2,0 en +2,7 graden komt, keert de WinterVerzachter €35 uit. Bij een kostenplaatje van €48 maakt Essent €13 winst met dit 'aanbod'. In de afgelopen tien jaar kwam de temperatuur drie keer in deze range uit.

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