Zelf einddatum energiecontract controleren

Netbeheerders mogen data uit de CER (Contract Einde Register) niet meer delen met energieleveranciers. Aanleiding is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) .

Het college verbiedt het raadplegen van einddata omdat er geen expliciete toestemming van klanten is. De netbeheerders overtreden de wet als ze de informatie toch delen met leveranciers.

Gevolgen

Het besluit heeft gevolgen voor consumenten. Een klant is nu zelf verantwoordelijk om de juiste einddatum van zijn contract in te vullen. Als dit misgaat kan hij een boete krijgen van zijn oude energieleverancier. Stap dus alleen over als je zelf de juiste einddatum kunt invoeren.

Standpunt Consumentenbond

Wij willen dat de consument zelf mag beslissen wat er met zijn data gebeurt. Hij geeft een energieleverancier dan bijvoorbeeld toestemming geven om de einddatum van zijn contract op te zoeken.

Ons pleidooi is altijd om de consument centraal te stellen. Vooral als het gaat om privacy en data. Wij zijn tegen oneigenlijk gebruik van data waardoor consumenten misleid kunnen worden. Maar nu worden partijen en consumenten plotseling geconfronteerd met een situatie die onwenselijke uitkomsten kan hebben.

Momenteel zoeken betrokken partijen en toezichthouders (ACM/AP) naar een oplossing. Het moet dan mogelijk zijn om – na toestemming van de klant – alsnog de einddatum op te zoeken. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en zullen waar nodig inspringen.

