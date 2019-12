Stijging van 70% in verkoop luxe koffiezetapparaten

Tegenwoordig is 59% van de verkochte koffiezetapparaten een espresso-apparaat; portiesysteem of een volautomaat. Beide soorten maken een groei door. Volautomaten werden in 2011 40% meer verkocht dan het jaar ervoor. De verkoop van kleinere espresso-apparaten groeide met 20%.

Van beide soorten vind je in onze productvergelijker de testresultaten van de meest populaire modellen.

Bron Keuken en Badtechniek april 2012.