Douwe Egberts spaarpunten ook voor korting op een iPad

Het sparen van Douwe Egberts waardepunten klinkt misschien wat stoffig maar daar is verandering in gekomen. Je kunt nu ook je waardepunten inruilen voor een iPad kortingsvoucher bij een van de Apple Premium Resellers (APR).

Het is voor het eerst dat Douwe Egberts die optie biedt om ook niet koffie- of thee gerelateerde producten aan te schaffen. De actie is tijdelijk en loopt van 2 september tot 6 november. 5.000 waardepunten (€25 waard) zijn goed voor een kortingsvoucher van €50. Die is alleen geldig bij aanschaf van een iPad bij een Apple Premium Reseller. De voucher zelf kan tot 3 november bij een van de 13 DE-winkels of in de webshop van DE worden gekocht.

bron: Douwe Egberts Nederland