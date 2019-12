Nespresso gooit de handdoek in de ring

Nieuws|Nespresso verloor in oktober haar octrooi op het Nespresso systeem. Dat gooide de markt open voor de alternatieve capsules, maar het was nog niet duidelijk wat Nespresso's vervolg stappen zouden zijn. Finance news berichtte 8 januari dat Nestle heeft aangekondigd niet verder te procederen.

Hun besluit werd onlangs bekend gemaakt in de rechtzaal in Dusseldorf. Dat neemt niet weg dat Nespresso het nog steeds niet eens is met de beslissing om het octrooi niet te verlengen, maar het zou in het belang van het bedrijf zijn om te stoppen met procederen.

Sinds de uitspraak van het gerechtshof in oktober zijn er steeds meer nieuwe alternatieven bijgekomen en dat zullen zeker niet de laatste zijn. Interessant is hoe het nu met de prijsontwikkeling van de capsules gaat. De goedkoopste capsules kosten nu €0,19 per stuk en dat is beduidend lager dan Nespresso.

Na 150 dagen een nieuwe machine

Stel je drinkt 3 kopjes per dag. Na 150 dagen heb je met Nespresso capsules dan €157,50 weggedronken, en met de goedkoopste alternatieve capsule maar €85,50. Prijsverschil van €72; daarvoor kan je de goedkoopste Nespressomachine van het moment - de Essenza - kopen. Die alternatieve capsules zijn dus het overwegen waard. Nespresso vermeldt wel dat de garantie vervalt als je alternatieve capsules gebruikt en aangezien je je Nespresso capsules bij Nespresso moet kopen als clubmember weten ze het precies als jij dat gedaan hebt. Gaat je machine dus bij gebruik van alternatieve capsules kapot, dan moet je dus een nieuwe kopen of door iemand anders dan Nespresso laten repareren.