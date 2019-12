Duurste Nespresso model getest

De nieuwste Delonghi Nespresso hebben we toegevoegd, de Lattissima Pro. Dit is een luxere versie die aardig wat vraagt van de portomonee met zijn €500. Het is het duurste capsule-model van het moment. Voor dat geld krijg je een machine voor Nespresso capsules met automatische melkopschuim unit. Dit melkschuimsysteem wordt automatisch gereiningd. Hij is voorzien van ledverlichting en een touchscreen.

Lavazza O Modo Mio Espria

Ook hebben we de nieuwste Lavazza O Modo Mio getest, de Espria. Die is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Het is een eenvoudig apparaat zonder melkopschuimvoorziening. O Modo Mio is een capsule systeem waar de Lavazza capsules in gaan. Ondanks de simpele uitvoering is de Espria met €100 geen goedkope machine voor een capsule-model. Je betaalt toch ook een beetje voor het Italiaanse gevoel.

Philips Saeco

Philips Saeco is in deze batch vertegenwoordigd met twee modellen: de Intuita, een kleine compacte volautomaat die vriendelijk is voor de portomonee. En de GranBaristo waarvoor je zeker €1000 moet neer tellen. De GranBaristo is wel voorzien van een automatisch aangepaste drukregeling. Dat betekend dat een gewone kop koffie zonder de hoge druk gezet kan worden. Het model is daarin uniek in zijn soort.

Siemens EQ7

En tot slot hebben we nog de EQ7 serie van Siemens in de test met zijn technisch gelijke broertje van Bosch. Er zijn twee uitvoeringen van het model, een met en een zonder geisoleerde melkkan en andere extra's.

Een van de nieuw geteste modellen heeft een predicaat gekregen, wil je weten welke? Kijk dan op de ons advies pagina of in de productvergelijker.