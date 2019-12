Cloer espressomaker: review

Conclusie

De Cloer Espressomaker maakt net zo'n goede espresso als een koffiepotje op het gasfornuis. Het apparaat is makkelijk te vullen en schoon te maken, kookt niet gauw over en staat stabiel op het vuur. Vooral handig op plekken waar stroom is, maar geen gas. De Cloer is wel een stuk prijziger dan een potje voor op het vuur.

Ideale drinktemperatuur

We vergeleken de Cloer elektrische espressomaker met het espressopotje voor op een gasfornuis van Bialetti. Wat gebruik en resultaat betreft zijn de 2 koffiemakers vrijwel hetzelfde. In de temperatuur van de koffie zat wel verschil:

De temperatuur van de espresso uit de Bialetti was hoger, zowel direct nadat deze klaar was (95ºC) als direct na inschenken in een - niet voorverwarmd - kopje (ca. 75ºC).

De espresso uit de Cloer (circa 85ºC direct nadat het apparaat klaar was) kwam met 70ºC in het kopje wat dichter bij de ideale drinktemperatuur van een espresso: 67 ºC.

Eenvoudig in gebruik

De espressomaker van Cloer ziet eruit als een waterkoker. Hij werkt eenvoudig.

Je vult het onderste deel met 150 of 300 ml water (3 of 6 kopjes). Daarin past een roestvrijstalen koffiereservoir met filter voor 6 kopjes of - handig bedacht - een inzetreservoir met de halve hoeveelheid koffie voor 3 espresso's.

Draai het bovenste deel vast tot de 2 merktekentjes elkaar raken en zet het apparaat aan.

De Cloer schakelt zichzelf uit wanneer al het water is doorgelopen. Bij 3 kopjes is dat na 5 minuten.

Pluspunten:

Het koffiereservoir is - anders dan bij de potjes op het vuur - gemakkelijk te vullen en schoon te maken, omdat het dankzij een handige veerconstructie iets boven de rand van het reservoir uitsteekt;

Keuze uit 3 of 6 kopjes;

Kookt minder makkelijk over en staat stabieler dan een potje op het vuur;

Handig op plekken waar je wel stroom hebt maar geen gas.

Minpunten:

Geen warmhoudfunctie;

Niet goedkoop. Voor dezelfde prijs heb je ook 4 'Italiaanse' potjes voor op het vuur.

Wat is de Cloer espressomaker?

De Cloer 5928 is een elektrische espressomaker, type percolator, van roestvrij staal. De 'koffiepot' is geschikt voor het - handmatig - vervaardigen van maximaal 6 kopjes espresso.

Specificaties Cloer 5928 Espressomaker

Het apparaat doet denken aan een waterkoker en bestaat uit:

een waterreservoir voor 150 of 300 ml water (respectievelijk 3 of 6 kopjes espresso);

een filter voor de koffie;

een afschroefbare schenkkan waarin de espresso wordt opgevangen.

Verdere specificaties:

gewicht zonder contactplaatje en snoer: circa 880 gram;

hoogte: 23 cm;

verbruik: 365 Watt.

