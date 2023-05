JURA ONO review

Conclusie

Wil je geen cupmachine omdat je geen afval van cupjes wilt en vind je een pistonmachine te veel gedoe? En wil je flexibel zijn in je koffiesmaken en ben je bereid om best wat te betalen? Dan is de Jura Ono wat voor jou.

Voor- en nadelen

Voordelen Nadelen Flexibel in soort koffie per kopje. Plaatsing waterreservoir maakt de machine diep. Werkt eenvoudig. Heeft geen melkopschuimer. Geen restafval. Kap rammelt als je hem ronddraait. Kap draait soepel rond.

Wat valt er op aan de Jura Ono?

De Jura Ono zit tussen een cupmachine en een pistonmachine in. Zo heb je de vrijheid om voor elk kopje koffie een andere smaak te kiezen. Je hoeft hierbij geen cupjes te gebruiken. Zo ben je flexibel en heb je geen onnodig afval.

Deze Jura Ono zet koffie met uitsluitend losse gemalen koffie. Je doseert die koffie per kopje. De machine tampt de koffie voor je. Je kunt thuis vers koffie malen, eventueel met de Jura maler of gebruik gemalen espresso koffie uit de winkel.

Het eerste kopje espresso dat wij maakten was niet erg sterk en had een dunne crema. Door de maalgraad van de bonen te varieren is het echter makkelijk een vollere cremalaag en rijkere espresso te zetten.

Gebruik

Eerste gebruik

Voor het eerste gebruik moet je eerst het waterfilter koppelen en de machine doorspoelen.

Bediening

De draaislinger boven op de kap van de machine heeft een ontgrendelingshendel die je naar je toe trekt en dan kan de slinger rond gedraaid worden. Als de hendel naar links staat haal je de dop van de deksel af en kun je koffie toevoegen in de koffieschacht. Gebruik maximaal 2 maatschepjes.

Vervolgens draai je de slinger zodat hij recht boven de koffie uitloop staat en druk je deze naar beneden. Hierbij tamp je de koffie en nu kun je de koffiebereiding starten.

Koffie volume

Er zijn knoppen voor een kleine en een grote koffie. Ze zijn voorgeprogrammeerd maar je kunt zelf de inhoud herprogrammeren. Je kunt 1 kopje tegelijk zetten. De machine heeft geen melkopschuimer en heeft geen mogelijkheid voor alleen heet water.

De koffie-uitloop is niet in hoogte verstelbaar. Hij zit op 105 mm ten opzichte van de kopjes houder.

Waterreservoir

De watertank zit aan de achterkant van de machine. De machine is hierdoor ook vrij diep (461 diep x 243 breed x 320 hoog). Je kunt het waterreservoir makkelijk loshalen. De opening is wel wat smal om hem makkelijk te vullen en met 0,95 liter aan de kleine kant.

Schoonmaken

Schoonmaken is eenvoudig. Je moet net als bij een cupmachine met enige regelmaat de lekbak en de residubak legen, omspoelen en terugplaatsten. De Ono meldt na zo’n 6 kopjes dat dit moet gebeuren. De kap kun je eraf halen en omspoelen wanneer de hendel richting het waterreservoir staat. Verder is de machine voorzien van een automatisch reiniging- en ontkalkingsprogramma.

Gemalen koffie

De Ono werkt alleen met gemalen koffie. Als je graag verse gemalen bonen gebruikt kun je een losse maler gebruiken: bijvoorbeeld de Jura Coffee Grinder P.A.G maler (200 euro). Deze koffiemaler heeft 7 standen. Er zit een kopje bij waar 2 maatstreepjes opstaan voor een milde en voor een sterkere koffie. De maler werkt heel eenvoudig met maar 1 knop.

Prijs

Volautomaten van Jura zitten in het duurdere segment en beginnen pas bij zo'n €700 euro. Wie alleen de Ono koopt is met €400 dus wel een stuk goedkoper uit. En ook met de Koffiemolen P.A.G. erbij blijf je onder de €600. De Ono is voor Jura liefhebbers dus wel een voordelige optie.

Pistonmachines hebben een grote prijsrange van een paar tientjes tot €2000 euro. Er zijn er ook voor een stuk minder. De Beste koop heb je al voor onder de €100. De Beste uit de test blijven ook onder de €400 van de Ono.

Bij koffiecupmachines is er al een behoorlijk aanbod onder de €100. Toch kun je hier ook een paar honderd euro aan uitgeven. En tel daarbij de kosten voor een cupje maar eens op.