Eerste indruk: KitchenAid Artisan Nespresso

Eerste indruk|Nespresso werkte tot nu toe samen met drie merken: Delonghi, Magimix of Krups. KitchenAid is daar als vierde partner bijgekomen. Is de Artisan - het product van deze samenwerking - een aanwinst in de Nespresso collectie?

KitchenAid Artisan Nespresso: eerste indruk

Conclusie

De espressomachine Artisan is niet klein, behoorlijk zwaar en behoorlijk aan de prijs voor een apparaat zonder voorziening voor het opschuimen van melk. Voor het legen van de lekbak moet je een groot gedeelte uit het apparaat wegnemen. Dat is een wat lastig te hanteren deel. Het design is opvallend en past in de lijn van andere Artisan apparaten van KitchenAid.

Opties

Er zijn zes verschillende volumes in te stellen: 25,40,60,90,110 en 130 ml. Tussentijds de bereiding stoppen kan ook. Een klein kopje zet je op de uitgeklapte kopjeshouder, maar de afstand tussen kopje en koffieuitloop is dan nog steeds vrij groot waardoor er koffie naast spettert. Gebruik je een grote mok (max 14,5 cm hoog) dan klap je de kopjeshouder weg.

De sluimerstand, of wel standbystand, staat standaard op 9 minuten maar is in te stellen tussen de 15, 20 en 30 minuten. Verder zijn er functies voor ontkalken, leegmaken en om de boel te resetten. De Artisan heeft geen melkopschuimvoorziening. Je kunt er natuurlijk wel los een Aeroccinno bij kopen en er zijn ook package deals mogelijk met Aeroccinno.

Lek

Het eerste exemplaar dat we in onze handen kregen bleek te lekken. Het is niet helemaal duidelijk waar het probleem lag, aan de onderkant van de machine liep er in ieder geval water uit. We stuurden het terug en kregen een nieuw apparaat. Daar trad het probleem niet op.

De Artisan wordt ook getest in ons lab met andere espressomachines. Als de resultaten daarvan binnen zijn, dan komen die in onze productvergelijker

Wat is de KitchenAid Artisan Nespresso?

De Nespresso espressomachine van KitchenAid past in hun Artisanlijn. In deze lijn zijn er onder ander ook een blender, keukenmachine en broodrooster te krijgen. Niet alle apparaten van die lijn zijn in dezelfde kleuren te koop, rood is de enige die bij alle apparaten voorkomt. De Nespressomachine is er daarnaast in grijs, zwart, parelmoer en amandelwit.