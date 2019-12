Kopje koffie duurder?

Nieuws|Wie veel koffie van robusta bonen drinkt is waarschijnlijk duurder uit dan een tijdje geleden. Door de crisis in de Zuidelijke Europese landen gaan ze daar minder en goedkopere koffie drinken. Gevolg; de prijs van Arabica bonen op groothandelsmarkten is met 30% gedaald, terwijl die van robusta 18% gestegen is.