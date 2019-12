Nespresso past algemene voorwaarden aan

Nieuws|Nespresso is door de Consumentenbond gewezen op het hanteren van een te korte klachttermijn (van 5 dagen) in hun algemene voorwaarden. Nespresso zet dit met een herziene versie van hun algemene voorwaarden recht.

In onze campagne Haal je recht besteedden we in oktober aandacht aan algemene voorwaarden. De wettelijk termijn voor het melden van gebreken, volgens artikel 7:23 lid 1 BW, werd niet duidelijk vermeld. Consumenten moeten op grond van de wet "binnen bekwame termijn" kunnen klagen, waarbij klagen binnen 2 maanden sowieso op tijd is. Nespresso heeft aangegeven de nieuwe versie van hun algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk te gaan gebruiken op hun website en in de overige communicatie, waaronder de achterzijde van de facturen.