Nespresso capsules anders doorgeprikt

Nieuws|Nespresso is bezig om het injectiesysteem van hun machines aan te passen. Bij de U en de Pixie is dat sinds juli al gedaan. Als reden geeft Nespresso aan dat capsules soms niet op de juiste manier geperforeerd werden. Wij vroegen via een poll aan onze bezoekers of men inderdaad zulke problemen heeft en zamelden honderden capsules in die we aan een critische blik onderworpen.

Ongeveer een kwart ondervindt weleens problemen

In onze poll gaf ruim drie kwart (van 76 stemmen) aan (nog) geen problemen te ondervinden met hun Nespresso machine. Maar een kwart heeft dus wel eens een probleem gehad. Het doorprikken gaat inderdaad soms niet goed, maar het gebeurt niet regelmatig en ongeveer even vaak ondervindt men andere problemen zoals het blijven hangen van de capsules.

Eerder gedeukt dan niet geprikt

In de honderen capsules die wij nader bekeken kwamen we er maar 1 tegen die helemaal niet was doorgeprikt. Wel zagen we meerdere capsules die ingedeukt waren en wellicht niet helemaal goed in de machine hebben gezeten.

Geleidelijke invoering

In juli 2013 is het nieuwe injectiesysteem geïntroduceerd in de U en Pixie machines. Geleidelijk zal de verbetering ook in andere machines doorgevoerd worden. Het is nog niet duidelijk of dit meer problemen zal geven bij alternatieve capsules, maar een onderzoek in Zwitserland wijst daar wel op. Maar ook fabrikanten van alternatieve capsules zullen natuurlijk gaan proberen te voorkomen dat het meer problemen geeft bij hun capsules.

Ondervind jij nu met een nieuwe machine toch nog problemen met Nespresso capsules of met alternatieve capsules, meldt het dan bij huishouden@consumentenbond.nl.

Bron: Nespresso en poll