Nespresso lanceert Prodigio: machine met app

Nieuws|In Amerika heeft Nespresso de Prodigio gelanceerd. Het is de eerste Nespresso die via blutooth gekoppeld is aan een app. Hij wordt in maart in Europa verwacht.

We zagen bij Philips Saeco en Jura al eerder een espressomachine die gekoppeld is aan een app. De vraag is natuurlijk wat je hier als gebruiker aan hebt. Op internet discussiëren consumenten al over de Prodigio. Niet iedereen is enthousiast: 'Je moet nog steeds zelf de capsules en het kopje plaatsen en de koffie gaan ophalen' .

Privacy

Nespresso weet vanwege zijn Nespresso Club al wat voor smaken je drinkt en ongeveer hoeveel. Met de app weet de fabrikant straks precies wat je drinkt en wanneer. Waarschijnlijk kan hij ook zien of je wel of niet op tijd onderhoud pleegt aan je machine en wanneer je alternatieve capsules gebruikt. De vraag is in hoeverre dat discussies gaat opleveren als het gaat om garantiezaken.

Prijzig

De Prodigio kost zo'n €200. Koop je hem met Aeroccino dan is hij €50 duurder. Prijzig. Zeker als je bedenkt dat de Prodigio erg lijkt op de Nespresso U, die er is vanaf €88. Een dure app dus.

Wat kun je met de app?

De app houdt je capsulevoorraad bij. Zijn de capsules bijna op dan kun je via de app direct nieuwe capsules bestellen.

Je kunt de machine programmeren om op een later moment koffie te maken.

De app geeft een melding voor het ontkalken met daarbij instructievideo's.

De app vertelt je wanneer het water moet worden bijgevuld.

De opties van de machine:

Je hebt de keuze uit 3 verschillende kopgroottes.

De machine heeft een verplaatsbaar waterreservoir net als de Nespresso U.

De machine geeft een waarschuwing wanneer het reservoir van de gebruikte capsules vol is. De capaciteit van het reservoir is voor 14 capsules.

De machine is verkrijgbaar in 2 kleuren: donkergrijs en zilver.

Inspiratie: