Nieuw alternatief Nespressocapsules

Nieuws|De keuze in capsules die je kunt gebruiken in een Nespressomachine is verder uitgebreid. DE L'OR en Ethical Coffee Company waren al bestaande alternatieven. Sinds deze week kun je (exclusief bij Albert Hein) ook capsules kopen van Velours Noir van internationaal koffiemerk Mondelez.

Velours Noir biedt 14 varianten voor een prijs van €3,09 voor 10 cupjes, dus 31 cent per capsule. Dat is 4 cent goedkoper dan de Nespressocapsules. Douwe Egberts heeft met L'OR al langer capsules op de markt die in Nespresso passen, ook voor 31 cent per stuk.

Maar het kan nog goedkoper, met de capsules van de Ethical Coffee Company (vanaf 22 cent per stuk). Deze zijn verkrijgbaar bij o.a. de Hoogvliet. Dit merk profileert zich met hun milieuvriendelijke productie.

Het goedkoopst ben je uit met navulbare capsules, maar de ervaringen daarmee zijn wisselend. Het is natuurlijk erg afhankelijk van de soort koffie die je gebruikt en hoe bedreven je bent in het vullen van die capsules.

Online bestellen

Wie online bestellen geen probleem vindt, kan zijn hart ophalen bij www.houseofcups.nl; De site biedt een heel scala aan capsules voor Nespresso apparaten van Italiaanse makelij. Prijzen variëren per merk, maar gaan al vanaf 25 cent, afhankelijk van de grootte van de verpakking. Op de website van koffievergelijk worden Massimocapsules verkocht voor zo'n 22 cent. En ook op buitenlandse websites is een reeks aan alternatieven voor Nespressocapsules te vinden, maar deze zijn lang niet altijd goedkoper, zeker niet als je verzendkosten meetelt. Dus dan is smaak doorslaggevend.