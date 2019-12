Nieuwe espresso smaaktest en nieuwe resultaten

Nieuws|Een aanpassing van de smaaktest zorgt voor nieuwe testoordelen bij de espressomachines én voor een nieuwe Beste uit de Test. De nieuwe test legt meer gewicht op de kwaliteit van de espresso omdat we nu proeven met een supergetraind panel van experts.

Het nieuwe expertpanel bestaat uit mensen die zijn geselecteerd om hun gevoelige reuk- en smaakvermogen. Dit zijn geen mensen uit de koffieindustrie. Geen barista's die hun neus ophalen voor een espresso uit een cupje. Het zijn gewone mensen, maar dan wel buitengewoon getraind.

Nieuwe weging, nieuwe resultaten

Door de extra focus op de smaak van de espresso, hebben we ook de weging aangepast van het Testoordeel. Eerst woog smaak mee voor 20%, nu is dat 35%. Ook hebben we meer nadruk gelegd op geluid en op het onderhoud van een espressomachine. Daardoor zijn andere espressomachines Beste uit de Test.

Een goede espresso

Een juiste extractie (de afgifte van smaken van de koffie aan het water) geeft een goede espresso die bijvoorbeeld niet te zuur en ook niet te bitter is. Een goede espressomachine zorgt voor deze juiste balans van smaken. Door maandenlange training en het proeven van honderden espresso's kan ons panel die kwaliteiten in koffie herkennen die staan voor een goedgezette espresso.

