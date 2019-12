Patent op koffiecupjes Nespresso blijft van kracht

Nieuws|Douwe Egberts (DE) bracht nog niet zo lang geleden de L’Or espresso-cupjes op de Nederlandse markt. De cupjes zijn een (goedkoper) alternatief voor de cupjes van Nespresso en gewoon te koop in de supermarkt. Nestlé, eigenaar van Nespresso, begon een rechtzaak tegen DE wegens schending van het patentrecht.

Maar de concurrenten van Nespresso (Douwe Egberts, Ethical Coffee compagny en Vergagno) vochten op hun beurt het patent van Nespresso weer aan bij het Europees Patentbureau EPB. Nu is na twee jaar procederen het hoge woord eruit. Het EPB heeft vastgesteld dat Nestlé recht heeft op zijn patent, mits iets aangepast.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de aanpassingen zijn van het patent en wat de gevolgen, een hoge schadeclaim behoort tot de mogelijkheden. Of de L'Or cupjes en andere alternatieven voor Nespresso nu helemaal van de markt verdwijnen is nog niet duidelijk, de concurrenten van Nespresso kunnen nog beroep aantekenen.

Bron: Volkskrant

