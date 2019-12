DeLonghi ECAM 20.110.B Magnifica S

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi ECAM 20.110 behoort tot de Magnifica familie, het is een model dat actiematig gevoerd wordt door Delonghi. Technisch gelijke modellen zijn de ECAM 21.117 B, ECAM 21.117 SB, ECAM 21.113, de ECAM 22.110 SB en ECAM 22.110 B. De modellen verschillen in hun kleurstellingen. De machine is volautomatisch en kan geprogrammeerd worden zodat hij jouw favoriete instellingen gebruikt. De machine heeft veel verschillende mogelijkheden waaronder een Rapid cappuccino waarmee je de melk kan opschuimen direct na het zetten van de espresso.