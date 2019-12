Jura D4 Piano Black

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De D4 is een strak ontworpen volautomaat van Jura, volledig gericht op zwarte koffiespecialiteiten. Het apparaat heeft geen melk-functie. Het apparaat heeft diverse mogelijkheden om de koffiesmaak aan te kunnen passen. De Jura D-serie is wireless ready, dat betekent dat het apparaat door een extra smart connect accessoire met bluetooth te bedienen is.