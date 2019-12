Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Nespresso Pixie Titan XN304T is een compact apparaat voor de cupjes van Nespresso in de Pixie serie met metalen zijkanten. Je kunt kiezen voor een espresso of een lungovariant, door de waterhoeveelheid aan te geven. Voor grotere glazen draai je het kopjesrooster weg.