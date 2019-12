Magimix Nespresso Essenza Mini 11377 & Aeroccino 3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix Nespresso Essenza Mini is een zeer compacte espressomachine voor Nespresso cups. Deze Essenza Mini heeft een losse Aeroccino 3 melkopschuimer. De Essenza Mini heeft een knop voor espresso en een knop voor een lungo. De Magimix Essenza Mini is verkrijgbaar in zonder melkopschuimer ook verkrijgbaar in het rood, groen en wit.