Philips 5400 serie EP5447/90

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips EP5447/90 is een volautomatische espressomachine met melkbeker uit de 5400 series. Hij maalt verse bonen, maar heeft ook een reservoir voor al gemalen koffie. Voor het opschuimen van melk heeft deze Philips het LatteGo melksysteem: een gemakkelijk schoon te maken melk beker die ook in de koelkast bewaard kan worden. Er zijn diverse mogelijkheden om de koffiesmaak te finetunen. Hij is ook verkrijgbaar in andere kleuren