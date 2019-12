Nu ook Severin getest

Uit onze laatst poll op de website is gebleken dat veel mensen niet meer dan 500 euro willen uitgeven aan een espresso apparaat. Voor volautomaten is dat een beetje de instapprijs, zo heeft die nieuw geteste Severin een richtprijs van 600 euro. Van de andere nieuw geteste volautomaten zijn de Delonghi's qua prijs iets aantrekkelijker en ze hebben de betere oordelen. De Krups en Philips Saeco zijn respectievelijk 100 tot bijna 200 euro duurder dan de Severin. De Miele's spannen dit keer echter de kroon met maar liefst 1200 euro. In de testoordelen zorgen deze grote prijsverschillen echter niet voor heel grote verschillen in totaal testoordeel.

Voor de liefhebbers van cupsystemen hebben we nu de resultaten van de Krups Nespresso Essenza XN2140 Earth (80 euro) toegevoegd. Dit Nespresso model heeft een van onze predikaten verdient, welke? Log daarvoor in op onze productvergelijker.