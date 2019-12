Test espressomachines aangepast

Meer melk, minder energie

Naar aanleiding van deze poll hebben we het melkopschuimen zwaarder laten meewegen in het oordeel van de espressoapparaten. Het energiegebruik weegt nu wat minder zwaar mee.

Maar omdat wij energiegebruik een belangrijk aspect vinden bij alle huishoudelijke apparaten, zijn we wel stenger geworden bij de beoordeling hiervan. Daarnaast hebben we nu ook een extra meting gedaan naar het vebruik in een stand-by-stand.

Veel volautomaten hebben een my-coffee-functie waarbij je je favoriete voorkeuren kunt opslaan in het apparaat. Ook daar hebben we nu wat punten aan toegekend. Al met al een paar wijzigingen in hoe we tot het eindoordeel van de espresso-apparaten komen. De testoordelen van de apparaten is dan ook iets gewijzigd ten opzichte van vorige maanden.

Alleen modellen uit de meest recente smaaktest

De wijzigingen zijn alleen doorgevoerd bij de modellen die ook in de meest recente versie van het smaakonderzoek zijn beoordeeld. Van oudere modellen is het oordeel ongewijzigd. Het wijzigen van het smaakonderzoek maakte al dat die niet meer een op een direct te vergelijken zijn met de modellen die in het nieuwe smaak onderzoek zijn meegenomen.

De nieuwe evaluatie heeft tot gevolg dat de Latissima+ niet langer een 'Beste uit de test' is, het oordeel valt iets lager uit. Met deze update van april is er ook een wijziging in de 'Beste koop' van de capsulesystemen. Benieuwd wat er allemaal precies is veranderd? De testupdate staat in de productvergelijker.