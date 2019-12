Thuis aan de Starbucks?

Nieuws|In Nederland is Starbucks inmiddels ingeburgerd als koffiebar, maar in Amerika gaan ze sinds half september nog weer een stapje verder.

Daar is nu de Verismo te koop, een Espressoapparaat dat werkt met cups van Starbucks. Ze gaan hiermee onder andere de strijd aan met Nespresso en Keurig, beide populaire cupsystemen in Amerika. Er zijn naast cupjes met pure koffievarianten ook varianten met melk. De Verismo (Italiaans voor realisme) komt op de markt voor 199 dollar. Het is nog niet bekend of het apparaat ook op de Nederlandse markt komt.