Trends en nieuwe ontwikkelingen espressomachines

Philips Saeco gaat online

De Philips Saeco espressomachine GranBaristo Avanti is te bedienen met een app op de tablet via wifi. Hij werkt op Apple- of Android-tablets met bluetooth LE-versie 4.0 of hoger.

Je kunt in de app verschillende koffievarianten selecteren. Daarna kun je de instellingen van de machine veranderen naar jouw persoonlijke voorkeuren: aanpassen van de druk, de hoeveelheid koffie, de hoeveelheid melk, de sterkte van de koffie, temperatuur en de hoeveelheid aroma. Favoriete instellingen kunnen per persoon worden opgeslagen en met elkaar worden gedeeld. Dus als je vrienden hetzelfde apparaat hebben, kunnen zij jouw favoriete koffie direct vanuit de app met hun machine zetten.

Leuke gadget, maar helemaal vanaf de bank kan het natuurlijk niet. Het apparaat moet aanstaan, er moet een kopje onderstaan en je moet je gezette koffie wel zelf gaan halen.

Wat nader onderzoek op de site van Philips leert ons ook dat het maximale bereik van de app 5 meter is. In niet alle huishoudens staat de bank zo dicht bij het koffiezetapparaat.

Smalle Delonghi

Delonghi gaat voor smal en plaatst het waterreservoir, dat normaal gesproken aan de zijkant zit, naar achteren op hun Eletta Plus en de ECAM 25.462. Het is zo wel wat moeilijker bereikbaar, maar voor wie een niet al te breed aanrechtblad heeft, kan dit juist een uitkomst zijn.

Melitta doseert per portie

Melitta positioneert zich wat hoger in de markt en doet dit met handigheidjes. Zo waren zij de eerste en de enige met een machine die met melkpoeder werkt (de Caffeo Latteo). Later kwamen ze met een machine met twee bonenreservoirs. Nu introduceren ze de Caffeo Varianza. Je hebt hier naast het grote bonenreservoir een klein reservoir waar je bonen voor een enkel kopje in kunt doen. De machine heeft maar één maalsysteem. Volgens Melitta blijft er in het maalsysteem echter zo weinig van de bonen achter van het vorige kopje dat je het verschil in smaak niet proeft. Het apparaat kan ook twee cappuccino’s tegelijk zetten.

Siemens maakt rijtje compleet

Siemens had al de EQ5-, de EQ7- en de EQ8-serie, maar wat ontbrak? Precies, de EQ6. In deze serie staat intuïtieve bediening op kop. Het interactieve display toont afbeeldingen die precies laten zien wat voor soort dranken je kunt kiezen. Verder is het melksysteem eenvoudig te verwijderen en schoon te spoelen onder de kraan of in de vaatwasser. Er zijn twee versies van de EQ6; de EQ6 300 en de EQ6 700. In tegenstelling tot de 300-, kun je met de 700-variant twee cappuccino's tegelijk maken. Van Bosch komen er technisch gelijke apparaten, maar de bediening zal daar iets anders zijn.

Jura gaat voor veel

Jura breidt uit met de Impressa A9. Met als unieke functie een latte macchiato doppio en cappuccino doppio als koffiespecialiteit. Ook hier een touchscreen-display waarop eenvoudig te zien is wat voor dranken je bereidt. De aangekondigde F9 heeft maar liefst 14 verschillende koffievarianten.

Dolce Gusto

In de Dolce Gusto-familie komt een nieuw model, de Oblo. Hij zou geschikt zijn voor warme én koude dranken. Deze gaan we binnenkort testen, dus houd onze website in de gaten.



Bekijk ook de resultaten van alle geteste espressomachines.