Nieuwe predikaten volautomaten espresso

Een paar keer per jaar testen we nieuw geintroduceerde espressomachines. Vaak zijn de verschillen ten opzichte van andere machines klein, maar dit keer is er bij de modellen van deze maand een model dat Beste uit de Test is geworden.

Lange tijd voerde bij de volautomaten Delonghi de boventoon, maar de nieuwe Melitta Varianza neemt in december 2014 het stokje over van Delonghi. Opvallend aan deze machine van Melitta is dat je met verschillende typen bonen espresso kunt maken. Naast de gewone bonencontainer is er namelijk ook een aparte invoer waarin je genoeg bonen kunt doen voor een enkel kopje. De machine maalt na iedere zetbeurt helemaal leeg zodat er geen bonen achterblijven die voor een volgend kopje gemalen worden. Zo kun je voor elk kopje koffie de bonen naar wens gebruiken.

Volautomaten

Doordat deze Melitta Beste uit de Test is geworden, verandert ook de Beste koop bij de volautomaten. Welke dat is geworden is te lezen op onze adviespagina of bekijk de productvergelijker. Hier vind je ook resultaten van alle andere geteste machine en welke capsule machines het beste zijn.