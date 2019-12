Hoe wij fietsdragers testen

In de test van fietsendragers heeft het testteam bij alle dragers verschillende metingen uitgevoerd. Onder meer is gemeten wat de drager weegt en hoeveel kilo belading er op mag zonder de trekhaak te overbelasten.

Twee fietsen met 2 personen

De test begint bij het uitpakken van de doos: hoe snel en makkelijk laat de fietsdrager zich in elkaar zetten? Daarna beoordelen we hoe makkelijk je hem op de trekhaak monteert en hoeveel kracht het kost om de drager vast te klemmen. De klemkracht moet de drager onwrikbaar aan de trekhaak verbinden en moet bij noodsituaties, zoals hard remmen en uitwijken, de drager ook in bedwang houden. Bij sommige dragers kost dat zoveel kracht dat hij daar negatief op beoordeeld is.

Dan worden er 2 testfietsen op de drager geplaatst door 2 personen. Zeker het plaatsen van een zware e-bike in je eentje raden we sterk af, omdat veel mensen daarvoor de kracht en (letterlijk) wat extra benodigde handen ontbreekt. Bij het bevestigen van de fietsen wordt bekeken hoe makkelijk of moeilijk dat gaat. Zijn de fietsen stevig aan de drager te bevestigen?

Kantelen

Nadat de testfietsen goed op de drager zijn vastgezet, beoordelen we het kantelmechanisme. Dit mechanisme zorgt ervoor dat je ook bij een beladen drager nog iets uit de bagageruimte kunt halen, door de drager met fietsen van de auto af te kantelen. Hoeveel kracht kost het dan om een beladen drager te kantelen? En bij sommige dragers komt deze bij het kantelen in één klap naar je toe, waardoor je je zou kunnen verwonden. Dat moet je dus absoluut met z'n tweeën doen.

Ook beoordelen we of delen van de fietsen de grond raken als de drager is gekanteld.

Sinds 2014

Sinds 2014 testen we fietsdragers, op steeds dezelfde manier zodat de resultaten vergelijkbaar zijn. De meest recente update is van november 2018.