Hema: Leeftijd fietser bepaalt premie

Wie zijn fiets (nieuw of tweedehands) wil verzekeren tegen diefstal of verlies, kan nu ook terecht op de website van de Hema.

In samenwerking met Inshared lanceert de warenhuisketen een doorlopende fietsverzekering voor gewone fietsen, mountainbikes, racefietsen, fietsen met elektrische trapondersteuning (e-bikes), bakfietsen, ligfietsen, tandems en kinderfietsen. Gedurende de eerste drie jaar wordt de aankoopprijs vergoed, in de jaren daarna respectievelijk 75%, 60%, 45%, 35%, 25% en 15%. Het eigen risico bedraagt 25 euro per gebeurtenis en de polis is dagelijks opzegbaar.

De premie (volgens Hema vanaf €2 per maand, exclusief assurantiebelasting en eenmalige poliskosten) wordt bepaald door het soort fiets, de aanschafprijs, je postcode én je leeftijd. Met dat laatste onderscheidt het bedrijf zich van de overige fietsverzekeraars. Doorlopende fietsverzekeringen worden verder alleen aangeboden door Unigarant en Europeesche. In het jongste nummer van de Consumentengids (mei 2012) staat een uitgebreide test van fietsverzekeringen.

Bron: Hema