Fietsverzekering kiezen: waar let je op?

Alle fietsverzekeraars eisen dat je een ART-goedgekeurd slot gebruikt, vaak categorie 2 of hoger. Bij diefstal moet je 2 sleutels kunnen overleggen voor vergoeding, waarvan 1 met gebruikssporen. Het is dus belangrijk dat je zo'n slot hebt of koopt als je een fietsverzekering afsluit. Geef het merk en de sleutelnummers door aan je verzekeraar. Ook als je het slot vervangt of je de sleutels verliest. Digitale sloten (mits ART 2) worden ook overal geaccepteerd, alleen niet door de Hema.

Wel afgesloten, niet op slot

Als de fiets niet op slot stond en wordt gestolen uit een afgesloten schuur of berging, verwijst de fietsverzekeraar meestal door naar de inboedelverzekeraar. Allianz Global Assistance/FietsNed en Univé dekken in dit geval ook als de fiets niet op slot staat en er braakschade is. Bij Allianz staat dit, ondanks toezeggingen, helaas nog altijd niet zwart-op-wit in de voorwaarden. Hema biedt in deze situatie ook dekking, maar alleen als ook de tuin was afgesloten.