Diefstal e-bikes maakt verzekering duurder

‘Met name het aantal gestolen e-bikes is zó hard gestegen’, zegt productmanager Gerard Nijdam van Unigarant, het verzekeringslabel van ANWB. ‘Dat moet linksom of rechtsom terugkeren in de verzekeringspremie.’

22.593 meldingen

De Nationale politie registreerde in 2021 22.593 meldingen van gestolen e-bikes. Een stijging van 25% ten opzichte van 2020 en maar liefst 74% meer dan in 2019. Over vorig jaar zijn deze cijfers nog niet bekend. Wel bleek het aantal gestolen accu’s van elektrische fietsen tot december 2022 ten opzichte van een jaar eerder te zijn verdrievoudigd, tot bijna 4500.

Hartje Amsterdam

Volgens Nijdam maakt ANWB bij de premieverhogingen wel onderscheid naar het soort fiets en woonplaats. ‘Het verzekeren van een e-bike van €4000 in hartje Amsterdam zal bijvoorbeeld behoorlijk wat duurder worden. Voor een gewone fiets in een Fries dorpje zal de premiestijging waarschijnlijk meevallen. Maar bijna iedereen gaat meer betalen.’

Concurrentie volgt

Belangrijke concurrenten als Kingpolis en Enra bevestigen het door ANWB geschetste beeld. Kingpolis verhoogt de premies voor e-bikes vanaf 1 mei met tussen de 5% (platteland) en 13,6% (grote steden). Enra verhoogt de basispremies voor e-bikes én stadsfietsen per 1 april met ‘een vast percentage.’

