Verzeker je e-bike

De opmars van e-bikes (elektrische fietsen) is bij de fietsverzekeraars niet onopgemerkt gebleven. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben dan ook een speciale e-bikeverzekering. De premies zitten de laatste jaren flink in de lift.

Premieverschillen per regio

Vanwege de hoge aanschafprijs is de behoefte aan verzekeren bij e-bikes groter dan bij gewone fietsen. Naar schatting wordt 80% van alle nieuwe e-bikes verzekerd. In vergelijking met stadsfietsen zijn de premies nog altijd relatief laag en zijn de premieverschillen tussen de diverse regio’s doorgaans kleiner.

Dekking van de accu

Het belangrijkste verschil in voorwaarden van de verschillende verzekeringsmaatschappijen is de manier waarop de schade aan de gevoelige accu is gedekt. ANWB, Unigarant, Centraal Beheer, Interpolis en Enra Basis/Plus schrijven elke maand 1,5% af op de waarde van de accu. Bij Hema is dat 1,35% per maand, bij Enra Optimaal 0,75%. Centraal Beheer, Enra en Interpolis schrijven alleen schade aan de accu af na een poging tot diefstal. Bij diefstal van de gehele fiets wordt niet op de accu afgeschreven.

Klaverblad heeft geen vaste afschrijvingsregeling voor accu’s, maar bekijkt de afschrijving per geval aan de hand van de levensduur, gebruik en leeftijd van de accu. Allianz Glaboal Assistance/FietsNed, Kingpolis en Univé schrijven helemaal niet af, maar rekenen bij schade €25 eigen risico. Allianz en FietsNed eisen wél dat je de accu niet onbeheerd achterlaat als er geen apart slot op zit. Dit laatste geldt niet als de e-bike in een afgesloten ruimte staat.

Pechhulpdekking

Pechhulp onderweg is vooral een pré als je een e-bike hebt. Voorwaarde is wel dat het niet je eigen schuld is, bijvoorbeeld doordat je met een halflege accu van huis bent vertrokken. Meestal geldt de pechhulp alleen in Nederland en soms ook voor de grensstreken. Alleen met de casco-dekking van Enra (Plus of Optimaal) heb je pechhulp in heel Europa.

Allianz Global Assistance (standaard bij dekking Compleet, los af te sluiten voor €15 per jaar)

ANWB (online optioneel via de ANWB Fietspas à €32 per jaar, bij de fietsenwinkel standaard inbegrepen)

Centraal Beheer vervoert e-bike en bestuurder na een verkeersongeval op een verharde weg terug naar de startplaats van de fietstocht

Enra (standaard bij de cascodekking van Enra Plus en Enra Optimaal, los af te sluiten bij de fietsenwinkel)

FietsNed (standaard bij dekking Compleet, los af te sluiten voor €15 per jaar)

Interpolis

Kingpolis (standaard bij de dekking Casco Compleet; maximaal 3x per jaar)

Unigarant (optioneel voor €0,83 per maand)

Univé (standaard voor e-bikes)

Compleet service abonnement

Verder verschillen e-bikeverzekeringen niet of nauwelijks van gewone fietsverzekeringen. Uitzondering is het Fiets Service Abonnement van Kingpolis. Deze verzekering biedt veel service zoals een gratis leenfiets, winterbeurt met haal- en brengservice en hulpverlening bij pech. Zo'n pakket op maat kun je ook laten maken als je geen verzekering bij Kingpolis hebt.

Schade aan anderen

Hoewel een e-bike volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) valt onder de categorie motorrijtuig, geldt hiervoor geen verplichte WA-verzekering. Verzekeraars hebben besloten de elektrische fiets onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te laten vallen. Dit is geen wettelijk verplichte verzekering, maar vrijwel elke Nederlander heeft er een.

Speed pedelec

Voor de nog snellere highspeed e-bikes, ook wel speed pedelecs genoemd, is een WA-verzekering wél verplicht. Enra lanceerde hiervoor in 2015 als eerste een speciale high-speed e-bikeverzekering. Later volgde onder meer Unigarant.

