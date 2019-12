Gebruikstips voor je fietsverzekering

Fietsverzekeringen bieden bijna allemaal werelddekking. Uitzondering is Klaverblad, waarmee je fiets alleen in Europa is verzekerd. Groter zijn de verschillen als het gaat om pechhulp. Doorgaans geldt deze service alleen in Nederland (eventueel plus de grensstreken), maar Kingpolis biedt zijn pechhulpdienst sinds 15 februari 2019 aan in de 'Europese Economische Ruimte' (de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Met een Plus- of Optimaal-pakket van Enra heb je zelfs pechhulp in heel Europa.

Schade aan of diefstal van je fiets op vakantie valt ook onder je reisverzekering. De hoogte van de bagagedekking verschilt sterk per verzekeraar. De dekking ligt tussen de €1000 en €5000 per persoon. Diverse verzekeraars hanteren daarnaast een maximumschadevergoeding per polis, vaak twee- tot driemaal het bedrag per persoon. Voor bepaalde categorieën bagage, waaronder fietsen, gelden bovendien lagere maximumvergoedingen.