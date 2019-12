Minder aangiftes van fietsdiefstal

Nieuws|Het aantal aangiftes van fietsdiefstal is in 2015 met een kleine 4% gedaald tot 106.835. Dat komt neer op bijna 293 aangiftes per dag, aldus de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Na de uitschieter in 2014 - toen de politie 110.870 fietsdiefstallen registreerde - is het aantal aangiftes nu weer terug op het niveau van de jaren daarvoor. Het werkelijke aantal diefstallen ligt overigens veel hoger, aangezien lang niet iedereen aangifte doet. Als je gestolen fiets verzekerd is, dien je wel aangifte te doen om voor uitkering in aanmerking te komen.

Risicosteden

Traditiegetrouw is het risico het grootst in Groningen; op elke 1000 inwoners werden er in 2015 maar liefst 17,3 slachtoffer van fietsdiefstal. Groningen wordt gevolgd door Delft (14,8), Enschede (13,9), Maastricht (13,7) en Utrecht (13,4), allemaal studentensteden. In absolute aantallen blijft Amsterdam koploper, met 9800 gestolen rijwielen. Niet voor niets betaal je in deze steden een relatief hoge premie voor een fietsverzekering.

Premies omhoog

Het CBS maakt (nog) geen onderscheid tussen ‘gewone’ en elektrische fietsen (e-bikes). Geschat wordt dat er in 2015 ongeveer 25.000 e-bikes zijn gestolen. De toegenomen populariteit onder het dievengilde vertaalde zich in fiks opgelopen premies van e-bikeverzekeringen, zo meldde de Consumentenbond eind maart.

Bron: CBS/Consumentenbond