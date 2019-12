Ruim 7 miljoen fietsen geregistreerd

Nieuws|Het aantal fietsen dat geregistreerd staat in het fietsenregister, is de magische grens van 7 miljoen gepasseerd.

Nederlandse fietsfabrikanten melden alle fietsen die zij fabriceren aan in dit register. Bij aangifte van een gestolen fiets wordt deze in het register als 'gestolen' aangemerkt. De kans dat zo'n fiets uiteindelijk weer bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt, neemt daarmee flink toe, zo meldt het Centrum Fietsdiefstal. Bij het doen van aangifte is het belangrijk alle nuttige informatie te vermelden, zoals het framenummer, chip- en/of slotnummer, merk, type en kleur van het rijwiel.

Bron: Centrum Fietsdiefstal