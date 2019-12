Verbod voor appen op de fiets in de maak

Nieuws|Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) is gestart met de voorbereiding van een wettelijk verbod voor het gebruik van telefoons op de fiets. Alleen handsfree bellen is straks nog toegestaan.

Risico touchscreen

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Schultz dat ze bij diverse experts van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Rijksuniversiteit Groningen en TNO advies heeft ingewonnen over een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op de fiets. Hieruit kwam naar voren dat het bedienen van een touchscreen tijdens het fietsen het grootste risico oplevert. Eerder probeerde de minister het app- en belgedrag van jongeren te beïnvloeden via lessen op school. Het effect daarvan vindt Schultz onvoldoende. De minister heeft inmiddels aangekondigd dat ze het wetgevingstraject start. Wanneer het verbod moet ingaan is nog niet bekend en ook niet hoe hoog de boete zal zijn. Raak je als appende fietser betrokken bij een aanrijding, dan kan dat gevolgen hebben voor de schuldkwestie bij aansprakelijkheid.

In Belgie en Duitsland bijvoorbeeld is appen op de fiets al strafbaar.

Automobilist aansprakelijk

Als automobilist draai je altijd voor minstens 50% van de schade op bij een botsing met fietsers of voetgangers (de zwakkere verkeerdeelnemers). Oók als ze zonder licht of al bellend de weg overslingeren, al hoef je dan minder te vergoeden. Is een zwakkere verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar, dan draai je als automobilist voor alle schade op. Als je aantoont dat je niets fout deed, bijvoorbeeld met getuigenverklaringen, dan geldt sinds 2016 de ‘no-blame-no-claim’-regeling, voor autoverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Je verliest dan in elk geval geen premiekorting en schadevrije jaren.

Verkeersdoden

Uit cijfers (pdf) van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het aantal verkeersdoden en het aantal ernstig gewond geraakte verkeersdeelnemers vorig jaar is toegenomen. De afgelopen 10 jaar steeg het aantal ernstig gewonden gemiddeld met 3%. In 2015 waren het er 21.300, het hoogste aantal sinds het begin van de registratie in 1993.

