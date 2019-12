Eerste indruk|Univé heeft zijn verzekeringen voor fietsen en e-bikes per 27 mei ingrijpend aangepast. Met name voor elektrische fietsen zijn er fikse verbeteringen te melden. Helaas gaat dit wel gepaard met hogere premies.

Vernieuwde fiets- en e-bikeverzekering Univé: review

In onze jaarlijkse fietsverzekeringentest zat Univé wat betreft voorwaarden tot dusver achterin het peloton. De testoordelen luidden vorig jaar een 6,7 voor de gewone fietsverzekering en een 7,1 voor de e-bikeverzekering. Met de nieuwe voorwaarden - per 27 mei van kracht - ondervangt de verzekeraar uit Assen echter veel van onze bezwaren.

Doorlopende polis

Om te beginnen is de verzekering doorlopend geworden, waarbij je de premie per maand kunt voldoen. Tot nu toe sloot je een fietsverzekering bij Univé standaard voor 3 jaar, waarbij de premie vooraf in één keer werd voldaan. Niet alleen een flinke investering, je was dit hele bedrag kwijt als je fiets onverhoopt al na enkele weken werd gestolen. Om met je nieuwe fiets ook weer verzekerd te zijn, moest je een nieuwe polis afsluiten bovendien. In de nieuwe situatie betaal je geen premie meer voor een periode waarin je niet (meer) verzekerd bent.

Betere flexibiliteit

De verzekering kan na het eerste jaar maandelijks worden opgezegd en loopt in principe onbeperkt door. Wel attendeert Univé klanten na 6 jaar op het heroverwegen van de fietsverzekering, in verband met de afgenomen verzekerde waarde. Dit alles leidt tot een flink hoger rapportcijfer op het punt van de flexibiliteit.

Dekking scoort hoger

In de oude situatie hield de verzekering na 3 jaar op. Werd je fiets na 3 jaar en een maand gestolen, kreeg je niets meer – tenzij je de polis verlengd had. Nu krijg je in het vierde jaar nog driekwart van het verzekerd bedrag vergoed, in het vijfde jaar 60%, waarna de vergoeding jaarlijks met 10% afneemt. Dit draagt voor een belangrijk deel bij aan de hogere score van de dekking van deze verzekering.

Nieuw: pechhulpdekking

De laatste verbeterpunten zijn een expertiseregeling, voor het geval je er met Univé niet uitkomt over een schadeclaim, en een pechhulpservice. Dit houdt in dat de verzekerde, zijn fiets en een medefietser bij ongeval, pech of ziekte naar een adres naar keuze worden gebracht. Concurrenten als ANWB en Enra gingen Univé hierin voor. Maar anders dan bij marktleider Enra is pechhulp bij de gewone fietsverzekering van Univé optioneel (tegen extra premie). Bij de e-bikeverzekering is de service wél standaard inbegrepen.

Hogere premie

Dat Univé als een van de weinige aanbieders niet de optie kent van alleen een diefstaldekking, vinden wij een minpunt. Volgens de verzekeraar is dit een bewuste keuze: ‘Omdat het premieverschil beperkt is en we om die reden klanten niet lastig willen vallen met een extra keuze.'

Niettemin zorgt de switch van een aflopende naar een dóórlopende verzekering en de toevoeging van de pechhulpdekking er helaas voor dat Univé's premies na 3 jaar gemiddeld een paar tientjes hoger hoger uitvallen dan bij de oude polis. In ruil daarvoor krijg je een verzekering die in onze jongste test gewaardeerd wordt met een 8,1 (gewone fietsen) respectievelijk een 8,4 (e-bikes).

Weten hoe de concurrentie van Univé scoort? Bekijk onze online vergelijker.

Wat is de vernieuwde fiets- en e-bikeverzekering van Univé?

De nieuwe (elektrische) fietsverzekering van Univé is een doorlopende verzekering, waarmee meteen een van de belangrijkste veranderingen genoemd is. Tot dusver kon je bij Univé alleen terecht voor een 3-jarige polis, waarbij je de premie in één keer vooraf diende te betalen. De verzekering is online af te sluiten en biedt standaard een volledig cascodekking. Dat betekent dat je (wereldwijd) verzekerd bent voor zowel diefstal als beschadiging.

Prijsstijging meeverzekerd

Als je fiets wordt gestolen of total loss raakt, krijg je een geldbedrag uitgekeerd waarmee je weer dezelfde fiets kunt kopen. De eerste drie jaar is een prijsstijging van maximaal 15% daarbij meeverzekerd. In het vierde jaar krijg je 75% van de aanschafwaarde vergoed, in het vijfde jaar nog 60%. Voor ‘gewone’ stadsfietsen is pechhulp tegen een hogere premie bij te verzekeren.

Elektrische fietsen

Voor de almaar populairdere elektrische fietsen (of e-bikes) behoort pechhulp standaard tot de dekking van de nieuwe polis. Maar belangrijker nog is dat schade aan de originele accu – veruit het belangrijkste en kwetsbaarste onderdeel van een e-bike – nog altijd zonder mitsen en maren is meeverzekerd.

Eigen risico

Voor alle rijwielen geldt bij Univé een eigen risico bij beschadiging van €25 per geval. Bij diefstal is er geen eigen risico, ook niet als dit gebeurt in één van de vier grote steden. In dat geval hanteerde Univé tot dusver als enige fietsverzekeraar een apart eigen risico van 5% van het verzekerd bedrag, maar dit is dus nu geschrapt.