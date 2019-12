Adobe programma’s alleen nog als abonnement

Al sinds 2003 brengt Adobe een pakket met programma's uit voor grafisch ontwerp, videobewerking en website-ontwikkeling. Professionals zweren erbij, maar ook onder kleine ondernemers en hobbyisten zijn de programma's populair. Voor velen was het echter niet weggelegd, want wie alléén Photoshop of Premiere Pro wilde hebben, betaalde al gauw €1.000. Daar komt nu verandering in.

Abonnementsmodel

Een jaar geleden introduceerde Adobe het abonnementsmodel Creative Cloud. Deze week kondigde Adobe aan te stoppen met losse verkoop van haar programma's en deze uitsluitend via een Creative Cloud-abonnement aan te gaan bieden.

Het abonnement biedt een aantal voordelen. Documenten kun je bewaren in de cloud, waardoor deze via internet toegankelijk zijn vanaf pc's en Mac's, maar ook iOS- en Android-telefoons én tablets. Daardoor kun je altijd en overal werken, en dat biedt een hoge mate van flexibiliteit voor gebruikers.

Met een abonnement ben je verzekerd van de nieuwste versie van álle Adobe-programma's. In het verleden moest je dure updates kopen van honderden euro's, daarom werken veel mensen op jarenoude versies van de programma’s.

Prijzen

Een abonnement kost €61,49 per maand voor alle programma's of €24,59 per maand voor één programma, en dat is voor de niet-professional nog een flink prijskaartje. Voor deze bedragen moet je bovendien een jaarcontract afsluiten. Voor wie maandelijks wil kunnen opzeggen, wordt de prijs met maar liefst circa 50 % per maand verhoogd. Er kleeft bovendien een groot nadeel aan het abonnementsmodel: wie zijn abonnement opzegt, kan geen gebruik meer maken van de programma's en de online-opslag, dus kan zijn bestaande creaties niet meer openen of bewerken.

Prijsverlaging

Al met al is het een flinke prijsverlaging van Adobe en zijn de bijkomende voordelen interessant. Hobbyisten en cursisten zien de programma's voor het eerst betaalbaar worden, maar er blijven tal van goedkopere alternatieven op de markt. Naast de vele concurrerende programma's, heb je bijvoorbeeld Adobe's eigen Photoshop Elements en Premiere Elements al voor €99.

Bron: Adobe