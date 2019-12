Canon EOS M5 versus Yi M1: wereld van verschil

Nieuws|In onze test van januari bekeken we een systeemcamera uit een Chinese webshop. Wij waren benieuwd of deze camera kan opboksen tegen de camera’s die hier in de winkels te koop zijn, zoals de Canon EOS M5.

Chinese systeemcamera

De M1 is een systeemcamera van het Chinese merk Yi. Hij trekt voornamelijk de aandacht met zijn lage adviesprijs. Voor minder dan €400 kun je deze camera al aanschaffen. Je kunt de camera onder andere kopen bij Banggood, AliExpress en GearBest, maar vergeet de importeerkosten niet.

Meer informatie over webwinkelen in China.

EOS M5 versus Yi M1

Hoe doet deze camera het in vergelijking met andere systeemcamera’s? Deze maand hebben we ook de nieuwe systeemcamera van Canon getest, de EOS M5. Het verschil tussen beide is aanzienlijk. Op alle vlakken werkt de EOS M5 een stuk beter. We vergelijken de Yi M1 met 12-40mm lens ten opzichte van de Canon M5 met 15-45mm lens.

Wat is het verschil?

De fotokwaliteit van de EOS M5 is een stuk beter. Foto’s zijn scherper en kunnen beter kleuren weergeven terwijl de foto’s van de Yi M1 vaker wazig zijn en meer ruis hebben. Ook de beeldstabilisatie van de Yi M1 is een stuk slechter.

De EOS M5 is sneller, prettiger vast te houden en te bedienen en hij heeft een beter scherm.

Op de EOS M5 zit een zoeker en een flitser, de Yi M1 heeft die niet.

De verschillen zijn dus zeer groot, maar het prijsverschil ook. De Canon EOS M5 met 15-45mm lens is bijna 3x zo duur als de Yi M1.

Betere camera voor minder geld?

Er zijn camera’s die qua prijs vergelijkbaar zijn met de Yi M1 en die het een stuk beter doen in de test. In onze vergelijker kun je een maximumprijs instellen en kijken welke camera de hoogste score haalt. Een goede en goedkope keuze is de Canon EOS M10. Deze camera van eind 2015 is nu te koop voor minder dan €350 en doet het erg goed in onze test.

Bekijk hieronder met welke lenzen we de genoemde camera’s hebben getest.